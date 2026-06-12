フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪銀メダルのアレクサンドラ・トルソワ（２１＝ロシア）が、故郷のファンを驚かせている。１９歳でフィギュアスケート選手のマーカル・イグナトフ（ロシア）と結婚し、昨年８月には第一子を出産した。産後２週間でリンクに戻っており、２０３０年フランス・アルプス五輪を目指すことを宣言。現在は育児と両立して猛特訓に励んでいる。トルソワは国際スケート連盟（ＩＳＵ）公認大会