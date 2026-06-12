◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人のリチャード内野手（２６）が１２日、１軍に合流した。この日行われる西武戦の試合前練習からベルーナドームに姿を見せた。リチャードは昨年５月にソフトバンクからトレードで加入し、自己最多の１１本塁打をマーク。しかし、今季は３月１１日のオープン戦・ソフトバンク戦（ペイペイドーム）で左手小指に死球を受けて骨折。その後はリハビリを続