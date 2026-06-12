日本ハムは１２日、３０日から開催される「ＷＥＬＯＶＥＨＯＫＫＡＩＤＯ＆ＦＩＧＨＴＥＲＳ２０２６ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙマルナカ相互商事」で、ミラノ・コルティナ五輪でメダルを獲得した北海道出身の３選手がファーストピッチに登場することを発表した。今月３０日にノルディックスキー・ジャンプ男子ノーマルヒル銅メダル、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルを獲得した二階堂蓮、７月１０日に男子ス