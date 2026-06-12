定年後の再雇用で収入が大幅ダウン。仕事のモチベーションが保てません。いっそ辞めたほうがいい？定年前と同じ職場で再雇用という形で働いていますが、収入が以前の6割ほどに減ってしまい、仕事のモチベーションが保てません。生活のために、なるだけ長く働かねばという気持ちと、多少生活は苦しくても自分のやりたいことを元気なうちにしたいという気持ちがせめぎ合い、でもやっぱり生活のためにと、衰える体にむち打って仕事を