「BBA」という言葉と共に彗星の如く登場した新世代ラッパー・Sonsiが、初のフル・アルバム『ニセモノ』を6月10日にリリースした。アルバムにはKoshyはもちろんのこと、WatsonとSTUTSが参加。「OYJ」「もったいないじゃん」といった既発曲に加えて、KoshyとSTUTSの共作楽曲「思い通り」、Watson参加の「Koshy Freestyle feat. Watson」「OYJ Remix feat. Watson」、サンクラ時代からの人気楽曲「BBA in da House」といった強力バン