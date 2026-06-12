東海地方は、明日13日(土)は大体晴れるでしょう。14日(日)は、雲が広がりますが、日中は天気が持つ所が多くなりそうです。17日(水)以降は、曇りや雨の日が多くなり、梅雨らしい天気となるでしょう。今日12日(金)は急な雨や雷雨に注意今日12日(金)の東海地方は、上空の寒気の影響で、大気の状態が不安定になっています。山間部を中心に、午前中から所々で雨雲や雷雲が発生しています。今夜にかけて、晴れる所が多いですが、局地的な