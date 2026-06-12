独連銀総裁必要ならば7月も利上げ今回のショックは強く、かつ持続的だ 独連銀のナーゲル総裁は、必要であれば7月に追加利上げを行う用意があると語った。 米イラン戦争の影響は無視できないほど深刻だ。たとえ状況が急速に改善してたとしても、今週の金利引き上げ措置は必要だった。 エネルギー価格の高騰はコアインフレにも影響を与えている。我々はあらゆる選択肢を検討しており、必要であれば再び対応