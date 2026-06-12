海外市場で上昇した豪ドルは、高値圏もみ合い＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで0.7039-0.7053の狭いレンジでもみ合い。昨日はトランプ大統領発言を受けたドル安に0.6980台から0.7050超えまで上昇を見せた。対円でも112.10円台から112円台半ばまで急騰。その後も東京・オセアニア午前まで上昇を続け112.80円台まで上値を伸ばした。対ドルでの豪ドル高一服に112.50円台まで下げる場面が見られたが、午後に112.89円の高値を