アジア株和平合意期待もイランは否定イスラエル自制に不安視 東京時間14:15現在 香港ハンセン指数 24731.81（+482.52+1.99%） 中国上海総合指数 4047.52（+60.51+1.52%） 台湾加権指数 44279.93（+1130.47+2.62%） 韓国総合株価指数 8385.46（+621.51+8.01%） 豪ＡＳＸ２００指数 8799.70（+166.45+1.93%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74538.06（+705.51+0.96%） アジア株は大