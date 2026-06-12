日本時間午後１１時に６月の米ミシガン大学消費者信頼感速報値が発表される。大方の予想は４６．０となっており、前月の４４．８を上回り、４カ月ぶりに上昇するとみられている。５月下旬から米国のガソリン価格は下落しており、家計への圧力が和らいでいることが影響して、６月の米ミシガン大学消費者信頼感指数速報値が予想を上回る結果になるようであれば、ドルが買われる可能性がある。 MINKABU PRESS