東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 米国イラン間の覚書は来週にも署名される見通し（CBS） 覚書により米イラン停戦が60日間延長される見通し（アクシオス） 60日間の停戦延長にはレバノンも含まれる 覚書にはウラン備蓄に関する枠組みが盛り込まれている スイス・ジュネーブで合意の可能性、米軍