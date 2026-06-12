SNSをきっかけにしたロマンス詐欺が相次いで発生し、山形市の50代と40代の男性2人が合わせて約477万円をだまし取られていたことが分かりました。県警によりますと、4月19日から5月26日までの間、山形市に住む50代の男性が現金70万円をだまし取られました。男性は4月中旬、YouTubeの投資関連広告を通じてLINEアカウントで知り合った相手から、女性を名乗るアシスタントを紹介されてやり取りを続け、好意を抱くようになりました。そ