カフェ・ベローチェは、夏限定の新作メニュー4品を18日から全国店舗で発売する。ラインアップには、全178店舗のスタッフを対象に初開催したアイデアコンテストから誕生したデザートドリンク「贅沢マンゴーハニーフロート」をはじめ、ブランド初のグルテンフリー仕様スイーツ「レモンレアチーズケーキ」、オイルパスタ「海老とブロッコリーの塩バジリコ」、炭酸ドリンク「ソルティーレモンスカッシュ」が並ぶ。注目商品となる「贅