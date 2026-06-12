東京女子医科大学の校舎などの建築をめぐり、実態のない報酬を建築士に支払わせ、大学に損害を与えた罪に問われている元理事長が、初公判で無罪を主張しました。東京女子医科大学の元理事長・岩本絹子被告は2018年からの3年間、新しい校舎や病棟の建築について、実態のない報酬およそ2億8000万円を建築士に支払わせ、大学に損害を与えた罪に問われています。12日、東京地裁で開かれた初公判で、岩本被告は起訴内容について「背任行