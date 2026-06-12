１２日のフジテレビ「ぽかぽか」は、女子名門高校出身のゲストが登場した。「華の女子御三家ＳＰ」として、桜蔭学園出身の黒岩里奈さん、雙葉学園出身の高橋真麻とともに、女子学院出身の馬場典子アナウンサーが登場した。茶髪にボリュームのあるパーマ髪で、エレガントなベージュのコーデ。雰囲気がガラリと変わっており、ネットでも話題に。「久しぶり見たらチャラくなってる」「記憶と違い過ぎて調べたら同一人物だっ