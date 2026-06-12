声優の緒方佑奈が１１日、ＢＤ１０で放送された「西武−広島」（ベルーナドーム）の中継にゲスト出演。元広島の父・緒方孝市氏が現役時代につけていた背番号「９」のカープユニホームで出演し、反響を呼んだ。母はタレントの緒方かな子。高木豊氏や辻発彦氏というレジェンドとともにやり取りを繰り広げる姿にＳＮＳなどでは「お母さんそっくりで可愛らしいお嬢さん。なんとなく若い時のお父さんにも」、「緒方監督の娘やん」、