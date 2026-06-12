元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）が、現役時代の“特別手当”による収入事情を明かし、共演者が驚愕する場面があった。【映像】「人間ブルドーザー」 3人を吹き飛ばす元W杯選手のプレー6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）に登場した鄭大世。2006年に大学を卒業後、日本のトップリーグJ1・川崎