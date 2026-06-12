横手市の一部地域で停電が発生しています。復旧の見通しは立ってません。東北電力ネットワークによりますと、午後1時18分ごろ、横手市の一部地域約100軒で停電が発生しました。停電しているのは、平鹿町上吉田の約100軒です。停電の原因はわかっておらず、復旧の見通しは立っていません。