グリーンズは後場急上昇している。きょう午後２時ごろ、２６年６月期の連結業績予想を修正したと発表した。売上高予想を従来予想の５３２億円から５３８億円（前期比８．４％増）、営業利益予想を６５億円から６７億円（同６．２％増）、最終利益予想を３６億円から４５億円（同１４．４％減）に引き上げた。同時に期末一括配当予想は１２円増額の５２円（前期は３５円）としており、これらを好感した買いが集まっている。