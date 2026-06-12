「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午後２時現在で、ｊｉｇ．ｊｐが「売り予想数上昇」で１位となっている。 引き続き、５月１４日に発表した２７年３月期の連結業績予想に関する失望が売り予想数の上昇につながっているようだ。２７年３月期は、バチェラーデートやその他新規事業が貢献し、売上高は１６５億円（同１２．８％増）と２ケタ増収を見込むが、人件費の増加や、ユ