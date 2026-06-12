映画『ライフセーバー！』で初主演を務めるのせりん。モデルとして圧倒的な支持を集めながら、『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）での好演など、近年は俳優としても独自の存在感を放っている。当初は「ゴリゴリの体育会系」が想定されていたという本作の主人公・大友勇輝は、のせりんの起用によって等身大の青年へと姿を変えた。福井県高浜町の美しい海を舞台に、過酷な撮影を乗り越え