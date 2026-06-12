カドス・コーポレーションが後場マイナスに転じている。午後２時ごろに２６年７月期の単独業績予想について、売上高を７８億円から６０億円（前期比２０．９％減）へ、営業利益を９億９０００万円から４億８０００万円（同４８．８％減）へ、純利益を６億７５００万円から３億２０００万円（同５１．４％減）へ下方修正したことが嫌気されている。 一部工事の着工時期変更などにより当初予定よりも工事の進捗が