株式会社THE組は、表面硬度10Hを謳うミラーレスカメラ用ディスプレイ保護ガラス「PROSHIELD」を6月26日（金）に発売する。直販サイトや家電量販店などで取り扱う。 厚さ0.2mmの極薄設計で、カメラ本来の操作感を損なわず自然な使用感を実現したという。「Gorilla Glass」を採用。 透過率は95％。低反射仕様により撮影時の視認性を向上させている。 そのほか、指紋防止や飛散防止、指滑り向上のコーティン