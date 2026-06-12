【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月13日21時から最終回が放送される町田啓太主演の連続ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）。このたび、無事に全撮影を終え、キャスト32人がクランクアップを迎えた。 ■涙しながら感謝を伝える子供たちの姿に、大人キャスト陣も思わずもらい泣き 学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール「ユカナイ」を舞台に、時に笑い、泣き、迷いながらも、