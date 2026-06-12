NEWSの小山慶一郎がInstagramで、M!LKの佐野勇斗と山中柔太朗と「爆裂愛してる」をダンスする動画を公開した。 【動画＆写真】小山慶一郎と佐野勇斗＆山中柔太朗「爆裂愛してる」ダンス／『ぐるナイ』白塗りオフショットなど①② ■小山は「滅。バラエティーの勲章。空き時間に色々話せて楽しかった。小山の推しです」と山中との白塗り2ショットも公開 NEWSとM!LKは、6月11日に放送された日本テレビ系『ぐる