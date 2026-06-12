【写真＆動画】松村北斗と岡崎紗絵が並んだ『告白－25年目の秘密－』オフショット／松村のクランクイン挨拶 日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』がクランクイン。ドラマ公式Xで、主人公・雪村爽太役の松村北斗（SixTONES）とヒロイン・野瀬麻里子役の岡崎紗絵が並んだ写真やメイキングムービーが公開された。 ■現場では温かい拍手や歓声に包まれて登場 ドラマ公式Xで