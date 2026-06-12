ゴールデンボンバーの喜矢武豊、辻裕之監督が12日、都内で行われた『日本統一』シリーズのスピンオフ『山崎一門』の劇場版第二弾『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』の公開記念舞台あいさつに参加した。【写真】さわやかな笑顔で手を振る喜屋武豊本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラクター集団“山崎一門”のメンバー・翁長照邦