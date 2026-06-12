女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが死去したことが分かった。86歳。名門に生まれ映画スターとして活躍し、近年はバラエティー番組で天然キャラをさく裂させお茶の間に親しまれた。パチンコ愛好家としても知られ、「第2回パチンコ文化賞」を受賞。晩年は「パチンコユーチューバー」として動画配信も行っていた。玉緒さんは1939年、歌舞伎界の名門「成駒屋」に生まれた父は二代目中村鴈