【ニューヨーク共同】米金融大手ゴールドマン・サックス（GS）は11日までに、サッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会でスペインが優勝する確率は25.7％で最も高いとする予測を発表した。日本は0.5％で参加48カ国中18位だとしている。GSは経済分析の手法を応用し、チェスの実力評価を起源とする指標を軸に選手の得点力や直近の勢い、試合会場の標高や気温といった地理的条件も加味した統計モデルを駆使し、全104試合の結