韓国―チェコ後半、クロスを上げる韓国・黄仁範。この後、呉賢揆が決勝ゴールを決める＝グアダラハラ（共同）韓国が逆転勝ち。0―1の後半22分に黄仁範が巧みなトラップから右足で鮮やかに決めて追いつくと、同35分に右クロスを途中出場の呉賢揆が左足で押し込んだ。終盤の立て続けのピンチを、GK金承奎の好セーブでしのいで逃げ切った。チェコは同14分にロングスローをクレイチが頭で合わせて先制したものの、相手のスピードあ