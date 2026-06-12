お笑いタレント・千原ジュニア（52）が11日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。次男について語った。ジュニアは2015年9月に一般女性と結婚し、現在は3人の男児のパパ。この日のゲストで23年に結婚した足立梨花に「子供できたら、女性は大変な部分もあるやろうけど、おもろーてしゃあないけどな」と子を持つ喜びを明かした。自身は育児について、妻の休息のために「子供を連れてどっか行