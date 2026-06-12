木原官房長官は国会で、自身の秘書官が経済産業省に在籍していた去年、公費で出張した際に、複数回、知人の女性とホテルで過ごしていたと明らかにしました。中道改革連合・長妻昭議員「ホテルには内緒で、妻ではない女性と一緒に2人で宿泊した。これは事実でしょうか」木原官房長官「今ご指摘の通りでありまして、大阪・関西万博関連の用務で大阪に出張した際に、知人女性をホテルの自室に招き入れたのは5回、そのうちの2回は翌朝