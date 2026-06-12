女優の本田望結が自身のInstagramを更新し、6月10・11日の2日間にKアリーナ横浜で開催された「Mrs. GREEN APPLE presents“CEREMONY”」に出席したことを報告した。会場でドレスアップした姿を披露し、その姿が話題となっている。本田は、豪華アーティストのステージを鑑賞し、《「楽しい」という言葉が似合う、愛に包まれたこの時間は、間違いなく、私の人生の一部です！》と、充実した時間を過ごしたことを明かした。「投稿