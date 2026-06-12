北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、A組の韓国はチェコに2-1で逆転勝ちを飾った。この試合に韓国の世界的人気ガールズグループ「aespa」のメンバー2人が来場。その様子が瞬く間に拡散され、世界のファンから反響が殺到した。メキシコにやってきたトップアイドルが世界の熱視線を集めた。aespaのウィンターとカリナは自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能で韓国カラーの赤