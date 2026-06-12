１１日に乾燥大麻所持やコカインを使用したなどとして麻薬取締法違反の罪に問われ、東京地裁から拘禁刑２年、執行猶予４年の判決を受けた音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏ（４５）が１２日、ソロシングル曲「ＤｅｅｐｉｎｔｈｅＯｃｅａｎ」を配信リリースした。有罪判決の翌日、音楽ストリーミングサービス「Ｓｐｏｔｉｆｙ」などで配信スタート。なお、Ｍｉｃｒｏの公式ユーチューブチャンネルにも投稿され