ロシアフィギュアスケート界の重鎮タチアナ・タラソワ氏が、国際スケート連盟（ＩＳＵ）に対して苦言を呈している。ＩＳＵはスペイン・テネリフェで１０〜１２日（いずれも現地時間）に総会を開催している。２日目を終えた段階でルール変更に関する議題や賞金に関する議題が公表された一方で、ロシアと同盟国ベラルーシの処遇については明らかとなっていない。ＩＳＵはロシアのウクライナ侵攻を受け、ロシアとベラルーシを国