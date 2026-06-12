◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）オリックス・池田陵真外野手が１２日、阪神戦が行われる試合前練習に合流した。大阪桐蔭から２１年のドラフト５位で入団し、プロ５年目の今季はファーム・リーグで５０試合に出場。打率２割１分、３本塁打、１８打点の成績を残していた。２０２３年の阪神との日本シリーズでは「１番・左翼」で先発出場した右打者。出場選手登録されれば２年ぶ