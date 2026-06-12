Ｊ１清水エスパルスが、広島のＦＷジャーメイン良（３１）を完全移籍で獲得したと１２日、発表した。「サンフレッチェ広島から加入することになりましたジャーメイン良です。またサッカー王国である静岡県で、そしてエスパルスでプレーをさせていただけることに感謝しています。これからは、アイスタでエスパルスのために、ゴールネットを揺らせるように頑張ります」とクラブを通じてコメントを発表した。反町GMは「日本代表