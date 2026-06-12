女優の森七菜が主演する短編映画「ＯＰＴＩ」（１３日公開）の完成発表会が１２日、都内で行われ、森義仁監督が登場した。人との関わりを避けてＡＩアシスタント「ＯＰＴＩ」だけを頼りに生きるシステムエンジニア・みのり（森）が自分以外の人間が消えた世界に迷い込み、本当に大切なつながりとは何かを見つめ直すＳＦドラマ。森監督は「つい先週まで撮影していたし、ずっと走り続けてきた」と告白。今作はソニー全面協力の下