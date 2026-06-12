タレントのＭＥＧＵＭＩが１１日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演。次の恋へ向かうための心構えを語った。この日は「失恋からあざとく幸せをつかむあざと逆転恋愛術」をテーマにトークを展開。ＭＣの山里亮太が、失恋から不信感を持って「『もう恋できない』みたいになっている人はどうすればいい？」と尋ねた。ＭＥＧＵＭＩは「でもやっぱり、次の人が絶対に登場するわけじゃない