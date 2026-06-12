香川県庁 団体活動の活性化と円滑な組織運営を目指して、香川県が2026年7月～12月、NPO法人（特定非営利活動法人）、NPO（民間非営利団体）、ボランティア団体を対象にしたマネジメント講座を4回開催します。参加者を募集しています。 第1回が7月18日、高松市市民活動センター（瓦町FLAG8階）で、「NPOのお金を考える！日々の会計業務から決算書まで」がテーマです。第2回は9月13日、高松市市民活動セン