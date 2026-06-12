韓国代表のホン・ミョンボ監督がチェコ戦勝利に喜び北中米共催ワールドカップ（W杯）、グループリーグA組の韓国代表対チェコ代表が現地時間6月11日に行われ、2-1で韓国が勝利。ホン・ミョンボ監督はW杯における監督として初勝利を喜び「高地で行ってきたトレーニングは大いに役立った」と話した。韓国は後半14分にロングスローから先制を許したものの、後半22分にMFファン・インボム、後半35分にFWオ・ヒョンギュのゴールが決