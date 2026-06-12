とちぎテレビ 今年３月に行われ１票差で現職が当選した那須町の町長選挙を巡り、栃木県選挙管理委員会は１２日、再点検の結果、次点の小山田典之氏が現職の平山幸宏氏を２票上回り、町選管の決定を取り消し、現職の平山氏の当選を無効とする裁決を出しました。 県選管は５月１６日、有効か無効か判断するのが難しい疑問票として、投票総数１万５６６票のうち７９０票を抽出し、その後委員会を開いて１票ずつ過去の判例と