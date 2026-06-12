気象台は、12日午後2時18分に、レベル３大雨警報を草加市、戸田市、八潮市に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■さいたま市●レベル２大雨注意報■川口市●レベル２大雨注意報■所沢市●レベル２大雨注意報■飯能市●レベル２大雨注意報■狭山市●レベル２大雨注意報■草加市●レベル３大雨警報【発表】■蕨市●レベル２大雨注意報■戸田市●レベル３大雨警報【発表