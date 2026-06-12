チームみらい党首・安野貴博参院議員（35）の妻で、文芸春秋編集者の黒岩里奈さん（35）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫との婚約秘話を明かした。同番組では「華の女子御三家SP」を企画。女子校ナンバーワン偏差値を誇る桜蔭高等学校から東京大学へ進学し、在学中に安野氏と知り合って結婚した黒岩さん。交際当時の夫について「今は政治家ですけど、その時はAIエンジニアのいわゆ