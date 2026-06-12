ＥＢｉＤＡＮの「原因は自分にある。」メンバーで俳優の小泉光咲が、個人として連続ドラマに初主演することが１２日、発表された。読売テレビのドラマ「陽キャ集団にいる芹沢は、俺の前だと様子がおかしい」（８月１０日スタート、月曜深夜１・２９）に四坂亮翔とダブル主演する。原作は、ドラマ化もされた「みなと商事コインランドリー」の椿ゆずによる人気ＢＬ。「修学旅行で仲良くないグループに入りました」「２５時、赤坂