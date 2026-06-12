全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の洋食店『芳味亭人形町本店』です。長年愛されるデミグラスの奥深い味わい初代の近藤重晴氏は横浜「ホテルニューグランド」でサリー・ワイル氏に師事し、庶民の憧れだった洋食を日常でも気軽に味わってほしいと人形町で開業。ホテル仕込みの「ビーフスチュー」は伝統のデミグラスソースがコク深い味わいだ。ビーフスチュー36