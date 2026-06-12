北中米ワールドカップが開幕する現地６月11日、非常に残念なニュースが飛び込んできた。日本代表のキャプテン遠藤航（リバプール）が怪我のため、北中米Ｗ杯メンバーから離脱すると発表されたのだ。遠藤はその後、Xで代表引退を表明した。同日に行なわれた韓国対チェコ（前者が２−１で逆転勝利）で解説デビューをした山田直輝氏は、中継内で、浦和レッズと湘南ベルマーレでチームメイトだった遠藤に言及。自身は先日に35歳で