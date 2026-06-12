「くちどけ小路サクまろ（焼きとうもろこし味）」おやつカンパニーは、サクッとした軽い食感と、まろやかな口どけがクセになるスナック菓子「くちどけ小路サクまろ」の期間限定フレーバーとして、「くちどけ小路サクまろ（焼きとうもろこし味）」を6月15日から発売する。「くちどけ小路サクまろ」は、数種類のとうもろこし粉をブレンドし、サクッとした軽い食感と口に入れた瞬間にシュワッととろけるようなまろやかさを楽しめるス