「GH−SMTE」シリーズグリーンハウスは、Googleの「Find Hub」に対応したスマートタグ「GH−SMTE」シリーズを発売する。「GH−SMTE」シリーズは、Googleの「Find Hub」でタグの現在位置をマップや音で探せるスマートタグ。「Find Hub」を操作して、タグから音を出したり、地図に現在位置を表示したり、一定距離タグから離れたら通知されるようにできる。家の鍵などの大事なものに取り付けて、忘れ物を失くそう。カラビナ・キーリン